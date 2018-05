Chiesa Roma, le ultime di calciomercato e non solo. C’è il giocatore della Fiorentina nel mirino, ma attenzione a Pallotta e all’aumento di capitale

La Roma si divide tra calciomercato e bilancio. Da una parte c’è Federico Chiesa, dall’altra invece James Pallotta. Partiamo proprio dall’aumento di capitale dei giallorossi, che dovrebbe partire a breve. Il presidente Pallotta convertirà i versamenti effettuati l’anno scorso per riequilibrare i conti del club, come scrive Il Sole 24 Ore. La Champions League è stato un toccasana perché i ricavi per il 2017-18 sono proiettati a 240 milioni di euro, un record per la Roma. Rimane, però, la tensione finanziaria. Al 31 marzo 2018 l’indebitamento finanziario lordo è di circa 270 milioni di euro. C’è un po’ di preoccupazione per questo particolare non da poco, ma comunque la Roma si concentra sull’aumento di capitale e sulla possibilità che una buona parte di questo – si parla di più di venti milioni di euro – sia destinata al mercato.

Si è detto di Federico Chiesa. Il giocatore della Fiorentina è l’oggetto del desiderio di moltissime squadre in Serie A, come per esempio il Napoli. Quanto vale uno come Chiesa? Circa cinquanta milioni di euro, ma la Viola potrebbe sparare anche più in alto, qualora si scatenasse un’asta. Il giovane non sembra avere intenzione di andare via, quindi per la Fiorentina non si vivrà un altro caso Bernardeschi come nella scorsa estate. Non c’è solo Chiesa, però, a far gola a Monchi e alla Roma. Il calciatore dei toscani è in cima alla lista, ma attenzione alle alternative. Matteo Politano del Sassuolo è uno che dalle parti di Roma c’è già passato e che potrebbe tornarci, visto che coi neroverdi i rapporti sono buoni. Justin Kluivert dell’Ajax è un altro prospetto interessante, anche se su di lui c’è mezza Europa. Infine ecco Domenico Berardi, una vera e propria incognita: conosce Eusebio Di Francesco, ma la Roma non è convintissima.