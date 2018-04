Chievo-Inter: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Chievo-Inter, 34ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Gara di fondamentale centralità quest’oggi al Bentegodi per entrambe le compagini: il Chievo vanta tre soli punti sul terzultimo posto attualmente occupato dal Crotone, l’Inter è ancora costretta ad inseguire Roma (che ha già vinto con la Spal) e Lazio per guadagnare un posto nella prossima Champions League. Tra pochi minuti via alla cronaca live con hli aggiornamenti in tempo reale su Chievo–Inter.

Chievo-Inter: diretta live e sintesi

Chievo-Inter: formazioni ufficiali

Chievo-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Non c’è Gobbi sulla corsia sinistra, fiducia a Jaroszynski, avanti a lui agirà Castro in un 4-4-2 che sull’altro versante vede muoversi Giaccherini, i due attaccanti saranno con ogni probabilità Meggiorini ed Inglese. Capitolo Inter: infortunato Gagliardini e potrebbe essero fino al termine della stagione, lo rileva Borja Valero – in vantaggio su Vecino – in mediana con Brozovic. Ballottaggio anche sulla trequarti tra Karamoh e Candreva.

Chievo Verona (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Giaccherini, Radovanovic, Rigoni, Castro; Meggiorini, Inglese. Allenatore: Rolando Maran

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D’Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Karamoh, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Così l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della sfida del Bentegodi: «Sappiamo bene quali sono i nostri numeri, i nostri pregi ed i nostri difetti. Ora niente è rimandabile: tutto deve essere rimandato alla partita dopo. Gagliardini potrebbe tornare prima dell’ultima partita, ma abbiamo tanti calciatori che possono vestire quella maglia e completare la squadra. Non so cosa abbiamo in più di Roma e Lazio, so di sicuro che non abbiamo niente in meno oltre al punto di differenza. Noi siamo l’Inter: questa è una qualità in più dal nostro punto di vista. La squadra è pronta per fare tutto: sappiamo chi siamo, sappiamo cosa possiamo fare e come fare tornare i conti all’interno della partita».

Chievo-Inter: i precedenti del match

Sono quindici i precedenti disputati al Bentegodi da Chievo ed Inter, il segno dominante è il 2, ripetutosi in ben otto delle occasioni. Tre i pareggi, quattro le affermazioni interne, proprio come accaduto nello scorso campionato, quando il Chievo si lasciò preferire con il risultato di 2-0.

Chievo-Inter: l’arbitro del match

Dirige Paolo Valeri, fischietto classe 1978 appartenente alla sezione arbitrale di Roma. Non ci sono precedenti stagionali con il Chievo, sono ben tre invece quelli con l’Inter: i due pareggi ottenuti sui campi di Juventus e Fiorentina, la vittoria interna alla ventiquattresima giornata di campionato contro il Bologna.

Chievo-Inter Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport 2 e Premium Calcio 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.