Chievo, Ventura: «Cagliari più forte, ma questo è uno stimolo per noi»

Il Chievo domani affronterà il Cagliari nella decima giornata di campionato ed in vista della gara il tecnico Ventura ha parlato in conferenza stampa

Il Chievo ha assoluto bisogno di punti per evitare la retrocessione in Serie B, evento che non si verifica dalla stagione 2006-2007. I Clivensi, a cui sono stati confermati in settimana i tre punti di penalizzazione, difatti sono attualmente ultimi in classifica a -1 punti a ben 9 lunghezze dalla zona salvezza. Oggi, nella conferenza stampa prima della gara contro il Cagliari, ha parlato il tecnico della formazione veneta Giampiero Ventura affermando: «Abbiamo lavorato con voglia e partecipazione per tutta la settimana. Al termine dell’allenamento di ieri ho rivisto ridere i miei giocatori nello spogliatoi, cosa che non vedevo da tempo. Il mio arrivo al Chievo? Ho accettato questa sfida perché voglio aiutare questa squadra, tutti stanno cercando di capire le mie idee e tutti vogliono provare a costruire qualcosa insieme».

Ventura ha poi proseguito parlando del match di domani contro il Cagliari: «Andiamo in Sardegna e vediamo cosa siamo capaci di fare. Dico questo perché quanto si è visto durante la sfida contro l’Atalanta è inconcepibile. I sardi giocano con naturalezza e facilità, sono superiori a noi, ma questo di deve solo servire come stimolo in più». L’ex c.t. della Nazionale ha poi concluso ammettendo: «Dopo il brutto KO contro i bergamaschi ho letto i commenti contro di me e ho pensato al motivo per cui sono arrivato al Chievo e mi sono risposto che questa è la mia vita. Mi spiace per tutte quelle persone che passano ore davanti ai social, vuol dire che non hanno nient’altro da fare. Io voglio dare il mio contributo, il resto sta a zero».