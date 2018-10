Chievo, Ventura: «Possiamo migliorare. Voglio la salvezza»

Il nuovo allenatore del Chievo Giampiero Ventura ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato di domani contro l’Atalanta

Prima della sosta per le Nazionali il Chievo, attualmente all’ultimo posto con -1 punti a causa della penalizzazione per il caso fideiussioni, ha deciso di esonerare il proprio allenatore. Al posto di D’Anna che aveva accumulato solo due punti nelle prime 8 gare è arrivato sulla panchina clivense l’ex commissario tecnico dell’Italia Giampiero Ventura. Il nuovo tecnico della squadra veneta ha parlato oggi nella sua prima conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta. Ventura ha spiegato inizialmente: «Sono convinto che possiamo fare la prestazione nonostante i diversi infortuni. Abbiamo la voglia di mettere in pratica tutto il lavoro svolto, ci sono margini di miglioramento e possiamo ottenere qualcosa».

L’allenatore ha poi proseguito parlando della squadra bergamasca: «Sono fiducioso, siamo consapevoli che avremo di fronte un avversario tosto anche se nell’ultimo mese ha incontrato qualche difficoltà. Affronteremo i bergamaschi nel momento peggiore, dato che avranno voglia di riscattarsi subito dopo questo avvio di stagione. La partita di domani non è un crocevia, ma una match che potrà restituirci stimoli per migliorarci». Infine Ventura ha chiuso le sue dichiarazioni parlando del suo ritorno sulla panchina di un club: «Sono eccitato dall’idea di sfida e di rimettermi nuovamente in gioco. Voglio conquistare la salvezza con il Chievo, per la città di Verona e per me».