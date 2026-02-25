Inter News
Chivu Inter, ancora insieme? Ecco il piano di Marotta per blindare il tecnico nerazzurro
Chivu inter, il club prepara il blindatissimo rinnovo contrattuale per il giovane tecnico nerazzurro. I dettagli
Nonostante la brusca uscita dall’Europa per mano del Bodø/Glimt, il legame tra l’Inter e Cristian Chivu è destinato a consolidarsi. Secondo le indiscrezioni di mercato di Nicolò Schira, la società nerazzurra ha deciso di blindare il tecnico romeno, trasformando la delusione europea in un nuovo punto di partenza.
I dettagli dell’accordo
Il progetto tecnico ruota attorno alla conferma dell’allenatore, con cifre e scadenze già delineate:
- Scadenza: Contratto fino al 2028.
- Opzione: Possibilità di estensione fino al 2029.
- Ingaggio: Previsto un adeguamento salariale verso l’alto, premio per i 64 punti conquistati finora in campionato.
La filosofia di Marotta: continuità e giovani
Il Presidente Marotta e la dirigenza hanno premiato la capacità di Chivu di dare un’identità chiara alla squadra, anche nei momenti di emergenza (come l’assenza di Lautaro Martinez). Tra i meriti principali figurano:
- La gestione del gruppo e la valorizzazione dei talenti emergenti, su tutti Pio Esposito.
- La solidità della classifica nonostante i passi falsi nelle coppe.
Prospettive future
L’Inter sceglie dunque la stabilità. Il rinnovo non è solo una conferma formale, ma il segnale della volontà di dare seguito a un percorso di crescita a lungo termine, puntando su un allenatore che conosce profondamente l’ambiente nerazzurro.
