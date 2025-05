Chivu su Empoli Parma: «Noi daremo tutto per conquistare a tutti i costi la salvezza. Sul match...» - Calcio News 24

Le parole di Cristian Chivu, allenatore del Parma, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Como. Tutti i dettagli in merito

Cristian Chivu, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’Empoli.

SULLA PARTITA – «Sarà una partita combattuta, aperta come le altre. C’è sempre il 50% e 50% di possibilità, si parte dallo 0-0 e bisogna saper gestire i momenti. Non sarà facile gestire i momenti, nemmeno per loro. E’ una gara di pugilato, bisogna saper prendere il cazzotto ma anche tirarlo, si deve anche saper incassare. Abbiamo la consapevolezza di quello che siamo diventati, vogliamo andarci a giocare la nostra partita come sempre fatto. Una partita non è mai simile ad un’altra, di 100 minuti conta ciò per cui combatti, non quello che desideri»

PRONTI A TUTTO – «Sarà un Parma pronto a fare la partita. Più o meno le soluzioni sono quelle. La panchina ha sempre cercato di dare il suo apporto e di alzare il livello della squadra. Non posso dire chi giocherà, anche se lo potrei fare. Ma gli allenatori cercano sempre di nascondere un po’ le cose»

METODO – «Come tutte le altre, abbiamo lavorato preparando la partita al meglio delle richieste. Pontus ha lavorato in gruppo, gli altri sono ancora fuori. Non abbiamo perso nessuno, ogni settimana avevamo avuto problemi, questa settimana tutto liscio»