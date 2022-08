Chukwuemeka: «Sono eccitato, non riuscivo a togliermi il Chelsea dalla testa»

Prime parole da calciatore del Chelsea per il centrocampista Chukwuemeka

Il Chelsea ha comunicato l’acquisto di Carney Chukwuemeka e il centrocampista, ai canali ufficiali dei Blues, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni.

LE PAROLE – «È stato piuttosto frenetico ma non sono riuscito a togliermi di dosso il Chelsea negli ultimi giorni, quindi sono solo felice e sollevato che sia tutto finito. Sono così eccitato e non vedo l’ora di scendere in campo, incontrare tutti i giocatori e provare a vincere partite e trofei con il Chelsea».