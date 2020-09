Ciccio Graziani cade in casa: ricoverato, condizioni stabili. L’ex campione del mondo è stato anche in rianimazione

Brutta avventura per Ciccio Graziani dopo una caduta in casa. L’ex attaccante campione del mondo nel 1982 è stato ricoverato in rianimazione a causa dell’incidente domestico, ma le condizioni stabili hanno permesso al personale medico di trasferirlo in reparto.

L’ex calciatore del Torino, campione d’Italia nel 1976, ha subito una frattura alle costole, come riportato da La Stampa. Al momento Graziani è ricoverato nell’ospedale di Arezzo.