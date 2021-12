Le parole di Cioffi, allenatore dell’Udinese, al termine della sfida contro il Milan alla Dacia Arena

Gabriele Cioffi ha parlato a Sky Sport al termine della sfida contro il Milan, le parole del tecnico:

PARTITA – «Partita buonissima da parte nostra e questo prevale sul pareggio finale. Sono partito dal grande lavoro di Gotti negli ultimi due anni. Ringrazio la società che ha creduto in me. Mai avrei pensato ad una possibilità del genere. In questo pareggio di me ci vedo il cuore, la volontà e il desiderio di non morire mai. Ringrazio tanto i ragazzi perché ho chiesto loro coraggio in ogni aspetto della partita. Sentivo che loro lo avrebbero fatto. L’ho capito in settimana e ho cercato di tirarlo fuori.»

CAMBIO ARSLAN – «E’ stato uno dei migliori e mi è dispiaciuto toglierlo. L’ho visto che stava facendo fatica e non potevamo permetterci di concedere anche un solo giocatore al Milan.»

BETO – «E’ un grande attaccante come Deulofeu. Ha un grande potenziale e per svilupparlo deve avere alle spalle una grande squadra.»

