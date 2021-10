Cittadella-Parma, è super Buffon contro Antonucci

A togliere dalle difficoltà il Parma ci ha pensato Gigi Buffon contro il Cittadella parando un rigore ad Antonucci

Dodicesimo minuto di Cittadella-Parma, Mirko Antonucci talentino classe 1999 va sul dischetto del rigore, dall’altra parte Gigi Buffon. Un giovanissimo contro un veterano, esito? Antonucci calcia e Buffon para. A 43 anni l’ex capitano della Juventus sa ancora essere decisivo.

Bene per il Parma, perché undici minuti dopo un altro giocatore esperto come Franco Vazquez ha portato in vantaggio gli emiliani.