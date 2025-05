Clasico, spettacolo, ma anche i soliti veleni e polemiche: «Fallo, meno male», il giallo sulle parole registrate dal VAR

Clasico, non sono mancati veleni e polemiche nella spettacolare gara tra Barcellona e Real Madrid, vinta dai blaugrana: il mistero su un «Meno male» registrato dal VAR

Il Clasico di ieri ha regalato un’altra pagina memorabile di calcio spettacolo, con il Barcellona che ha battuto 4-3 il Real Madrid in una partita ricca di emozioni, ribaltamenti e gol. Il successo permette ai blaugrana di allungare a +7 sui rivali a tre giornate dal termine, mettendo una seria ipoteca sulla Liga. Ma come spesso accade negli scontri tra queste due squadre, non sono mancate le polemiche. In particolare, al centro dell’attenzione è finito il gol annullato a Fermín López al 96′, che avrebbe portato il risultato sul 5-3. Il motivo: un fallo di mano giudicato evidente dal VAR, ma durante la revisione si sentono pronunciare due parole che hanno scatenato il dibattito.

“Meno male“, si sente dire da una voce non identificata nella registrazione audio pubblicata dalla Federazione spagnola, ma non sottotitolata ufficialmente nel video. La frase, percepita come potenzialmente rivelatrice di un atteggiamento poco imparziale, ha sollevato dubbi e proteste, soprattutto dalla stampa catalana. Di seguito la conversazione trascritta da Mundo Deportivo:

CONVERSAZIONE VAR – «Ascoltami, Alex. Abbiamo appena individuato una mano, ok? Vieni a vederla, per favore».

VOCE SCONOSCIUTA – «È alto, meno male. Sì, sì, assolutamente».

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (ARBITRO) – «Okay, perfetto. Vai avanti, colpisce la sua mano, sì. La palla sta per uscire e ora dammi una ripresa larga così posso vedere tutta l’azione, vedere come finisce. Ok, perfetto, la mano è chiaramente alzata. Annullo il gol».