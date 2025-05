Clasico, l’ombra delle proteste sulla sfida; Barcellona e Real Madrid piene di campioni, ma pessime a perdere

Clasico all’ombra dei veleni e delle recriminazioni: Real e Barça hanno mostrato in più occasioni di non accettare le sconfitte e puntando il dito contro gli arbitri

Il Clasico di domenica rischia di essere l’ennesima occasione mancata per celebrare il grande calcio, soffocata dalle solite accuse reciproche tra Barcellona e Real Madrid. Entrambe le squadre sembrano incapaci di accettare una sconfitta senza tirare in ballo arbitri e complotti. Il Real, ad esempio, ha rifiutato di partecipare agli impegni media prima dell’ultimo Clasico e ha persino minacciato di non scendere in campo per la finale di Coppa del Re. In quella partita, Antonio Rudiger è stato espulso e poi squalificato per sei giornate per aver lanciato un oggetto contro l’arbitro. A ciò si aggiungono le campagne orchestrate dal canale ufficiale del club, che ogni settimana passa in rassegna gli errori arbitrali con toni esasperati, e la richiesta di una riforma radicale dell’intero sistema di direzione gara in Spagna.

Il Barcellona, dal canto suo, non è da meno. Dopo la rocambolesca eliminazione in Champions League contro l’Inter, Flick ha criticato apertamente l’arbitro Marciniak, seguito da una sfilza di giocatori che hanno parlato di “influenza”, “precedenti” e persino chiesto a UEFA di “indagare”. Tutto questo mentre ignoravano clamorosi episodi favorevoli, come un rigore revocato per loro dal VAR. Intanto i media catalani urlavano al “furto”, basandosi persino su una foto del fischietto polacco con un beauty-case del Real. In un clima già esasperato, alimentato da sospetti e isterie mediatiche, il Clasico si appresta a diventare più un tribunale che un campo da calcio, dove chi perde cercherà come sempre un colpevole con il fischietto.