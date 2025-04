Rudiger, borsa del ghiaccio contro l’arbitro: cosa rischia?

Antonio Rudiger ha ricevuto un’espulsione clamorosa durante la finale di Coppa del Re, vinta dal Barcellona 3-2 contro il Real Madrid, dopo aver lanciato una borsa di ghiaccio in direzione dell’arbitro, Ricardo de Burgos Bengoetxea, al termine dei tempi supplementari. Il gesto impulsivo è avvenuto subito dopo che il Barcellona aveva conquistato il titolo con un gol di Jules Koundé al minuto 116. Rudiger, visibilmente alterato, è stato fermato dai compagni e dallo staff tecnico, ma la sua reazione rischia di costargli una dura sanzione.

This is sick and disgusting. A team full of entitled babies. And Rudiger is an animal. Should get a lengthy ban from football, imo.pic.twitter.com/3WfEdCYcMO https://t.co/QMcJ2ERyLd

— 🇳🇴 kimmoFC (@kimmoFC) April 26, 2025