La classifica marcatori della Champions League 2018/2019

Chi sarà il successore di Cristiano Ronaldo? I tifosi juventini si augurano Cristiano Ronaldo stesso, ma la corsa al prossimo capo-cannoniere della Champions League non sarà così semplice. Per il trono del gol sono tantissimi i candidati forti: lo scorso anno all’allora attaccante del Real Madrid servirono ben 15 reti per scalare la classifica, mentre alle sue spalle il trio del Liverpool composto da Roberto Firmino, Sadio Mané e Mohamed Salah si fermava a 10 reti (comunque non poche). Quest’anno potrebbe ancora più dura: se CR7 comanda la classifica assoluta dei marcatori di tutti i tempi della Champions (all’inizio di questa edizione era fermo a 120 reti), resta da considerare infatti anche Lionel Messi (fermo a 100 gol totali nella massima competizione europea all’inizio di questa edizione). Per la Champions League 2018/2019 la lotta resta aperta: qui di seguito la classifica dei marcatori aggiornata.