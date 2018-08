Uefa: Collina lascia il ruolo di capo designatore, al suo posto Rosetti

L’ex fischietto italiano Pierluigi Collina ha lasciato l’incarico di capo-designatore della Uefa, al suo posto è arrivato il connazionale Roberto Rosetti

La Uefa pochi minuti fa, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che Pierluigi Collina ha lasciato il ruolo di designatore capo della Federazione. L’ex fischietto italiano ha lasciato l’incarico per motivi personali e sarà sostituito da un altro ex arbitro italiano: Roberto Rosetti. L’ex direttore di gara è stato durante i Mondiali in Russia 2018 responsabile FIFA del progetto VAR (Video Assistant Referee). Collina manterrà, però, la carica di presidente della Commissione arbitri della Fifa, ruolo assegnatogli nel gennaio 2017.