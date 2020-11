Colombia umiliata, Queiroz: «Non è colpa dei giocatori» – VIDEO

Carlos Queiroz ha parlato dopo la sconfitta per 6-1 contro l’Ecuador

Carlos Queiroz, commissario tecnico della Colombia, in conferenza stampa ha commentato la sconfitta per 6-1 contro l’Ecuador.

«Ancora una volta, specialmente oggi, voglio specificare che il responsabile sono solo io. Voglio ricordare ai tifosi che questi calciatori sono gli stessi che hanno onorato la Colombia in passato e lo faranno ancora in futuro. Non sono loro i responsabili di questo risultatoche insulta il nostro onore e il nostro orgoglio».