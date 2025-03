Colombo: «Empoli, abbiamo finalmente ritrovato la compattezza! Con questi due giocatori ci scambiamo e...»

Colombo, attaccante dell’Empoli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a “La Nazione” su quella che è la lotta salvezza della squadra azzurra

LE PAROLE – «Abbiamo ritrovato una compattezza di squadra che probabilmente ci mancava da un paio di gare. Dopo la sconfitta con l’Atalanta ci siamo guardati in faccia, solo un grande gruppo riesce a reagire a quel brutto momento con due prestazioni come abbiamo fatto noi. Con Christian e con Esposito ci interscambiamo e possiamo anche giocare insieme, ovviamente difendendo e facendo qualche rincorsa in più come ci chiede il mister. Ci troviamo bene, anche in allenamento vedo che stiamo migliorando la nostra intesa. Non dobbiamo pensare a quello che è stato, ma a quello che sarà e dovrà essere con la Roma. Pensiamo solo alla prossima gara e a fare punti domenica».