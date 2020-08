Commisso: «Roma a Friedkin? Gli consiglio di non fare promesse»

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato il passaggio di proprietà della Roma a Friedkin

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha commentato il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco le parole del massimo dirigente viola:

«A Pallotta vorrei dire che è importante imparare dagli altri, lui quando è arrivato non sapeva neanche l’italiano. Io invece conosco l’Italia da prima di molte altre persone, dato che ho settant’anni. A Friedkin consiglio di non fare promesse che non può mantenere, come ha fatto Pallotta che disse subito di voler arrivare tra le prima cinque al mondo…»