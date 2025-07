Como da sogno: Fabregas guida un mercato che può sfiorare i 100 milioni

Como protagonista assoluta del calciomercato estivo: già spesi 70 milioni, i lariani possono anche andare a 100

Il Como è senza dubbio una delle protagoniste assolute del calciomercato estivo. La società lariana, appena tornata in Serie A, ha avviato un progetto ambizioso che ruota attorno a Cesc Fabregas, confermato alla guida della squadra nonostante le sirene di club più blasonati come l’Inter. L’obiettivo? Costruire una squadra giovane, competitiva e in grado di sorprendere.

Dopo gli arrivi di Martin Baturina e Jesus Rodriguez, è ormai ai dettagli l’operazione per Nicolas Kuhn, attaccante del Celtic pronto a vestire la maglia biancoblù per 19 milioni di euro. Il tedesco sarà il terzo rinforzo offensivo e potrà agire su entrambe le fasce nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 di Fabregas.

La punta di diamante del reparto resta però Nico Paz, confermato anche per la prossima stagione: il Real Madrid non ha esercitato il diritto di recompra e l’argentino, dopo sei reti e nove assist nella scorsa stagione, ha scelto di restare al Como per completare il proprio percorso di crescita.

Sul piano economico, il club lombardo ha già speso circa 70 milioni: 18+7 per Baturina, 22+5 per Rodriguez (più il 10% sulla futura rivendita) e 19 per Kuhn. In arrivo potrebbero esserci anche i 14 milioni destinati a Addai. Il budget complessivo è destinato a lievitare, sfiorando la soglia dei 100 milioni di euro.

E il mercato non è finito. In attacco si sogna il ritorno in Serie A di Alvaro Morata, mentre in difesa il nome caldo è Malick Thiaw, in uscita dal Milan. Il Como vuole stupire, e sta costruendo una rosa da vera outsider di lusso.