Como, stagione da favola: calcio europeo, giovani in crescita e un sogno chiamato Europa

Como, la rivoluzione gentile della società: società visionaria, allenatore giovane e una stagione da applausi. Il focus

Il Como è diventato una delle realtà più affascinanti del calcio italiano. La società, sostenuta da una proprietà ricca ma estremamente attenta alla sostenibilità, ha impostato un percorso chiaro: calcio ‘in stile’ europeo, investimenti intelligenti, valorizzazione dei giovani e un allenatore moderno. Non è un caso che la squadra sia oggi stabilmente nella parte sinistra della classifica e pienamente in corsa per un posto nelle coppe europee, come previsto dai meccanismi di qualificazione della Serie A 2025/26, che premiano le prime sei posizioni e il percorso in Coppa Italia .

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L’idea di gioco è propositiva, verticale, costruita su ritmi alti e principi che ricordano le migliori scuole d’Europa. Il Como non specula: attacca, pressa, costruisce, e lo fa con una qualità tecnica sorprendente per una squadra che solo pochi anni fa militava in Serie B. La crescita è stata costante, frutto di una visione chiara e di un ambiente che lavora in armonia.

Campionato: una corsa europea credibile

In Serie A il Como ha stupito per continuità, maturità e capacità di competere contro club più strutturati. La squadra ha trovato un equilibrio notevole tra entusiasmo e organizzazione, con giovani talenti che stanno esplodendo (vedi Nico Paz e non solo) e un allenatore (Fabregas) capace di dare identità e coraggio. La lotta per l’Europa è apertissima e il Como è pienamente dentro grazie a un rendimento costante e a un modello tattico che valorizza ogni interprete.

Coppa Italia: un percorso da grande

Il cammino in Coppa Italia ha certificato la crescita del club. Il Como è arrivato fino alla semifinale, pareggiando 0-0 all’andata contro l’Inter e perdendo solo di misura 3-2 al ritorno, uscendo a testa altissima contro una delle squadre più forti. Una prestazione che ha mostrato personalità, qualità e una mentalità ormai da grande squadra.

Europa: un sogno che sta diventando progetto

Grazie alla combinazione tra classifica, continuità e percorso in Coppa Italia, il Como è oggi una candidata reale per un posto nelle competizioni UEFA. Le regole attuali prevedono accessi fino alla Conference League per le squadre piazzate tra il quinto e il sesto posto, con possibilità di scalare in base ai risultati della Coppa Italia . Il Como è lì, pronto a giocarsela.

Il Como non è più una sorpresa: è un modello. Una società ricca ma intelligente, un allenatore giovane e brillante, un gruppo di calciatori affamati e moderni. Una squadra che gioca bene, cresce e sogna. E oggi, quel sogno si chiama Europa.