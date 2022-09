Con Soppy l’Atalanta ha ricominciato a saltare l’uomo sulla fascia

Uno dei giocatori che sorprendendo in casa Atalanta è sicuramente l’esterno ex Udinese Soppy: ridando qualità al reparto

Quali sono le caratteristiche per descrivere il perfetto esterno gasperiniano? Veloce, abile in fase d’inserimento, in grado di servire palloni interessanti agli attaccanti, ma soprattutto la capacità di saper saltare l’uomo con facilità. Quest’ultimo fattore è venuto a mancare tra la partenza di Gosens e dei giocatori fin troppo macchinosi (ad eccezione di Zappacosta), rivedendosi tramite il neo acquisto Soppy.

L’ex Udinese ha disputato una partenza assai positiva: scatti veloci, sempre vivo nel gioco e soprattutto puntare l’avversario senza timore, indipendentemente da come può andare lo scontro.



Tra Verona e Torino il ragazzo ha procurato un rigore e addirittura autore dell’assist per Koopmeiners, garantendo un buon biglietto da visita. Ovviamente ci sono ampi margini di miglioramento, aspettando che la squadra cominci a carburare nel gioco, ma il valore che può dare Soppy all’Atalanta sta nella piena soddisfazione di Gian Piero Gasperini dopo l’ultima vittoria.