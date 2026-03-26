Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!»

Conceicao: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!». Le sue parole

Negli ultimi giorni il nome di Francisco Conceição è stato accostato al Liverpool, complice l’annuncio dell’addio di Mohamed Salah a fine stagione. L’esterno della Juventus ha commentato le voci sul presunto interesse dei Reds durante una conferenza stampa dal ritiro della Nazionale portoghese a Cancún, in Messico.

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PAROLE – «So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice. In questo momento sono concentrato solo su queste due partite che abbiamo in Nazionale e poi mi focalizzerò sullo sprint finale del campionato per aiutare al massimo il mio club».

«Sono in un grande club dove la pressione per vincere è tanta. Devo solo continuare a lavorare e contribuire con gol e assist»

MONDIALE – «È un sogno e un obiettivo, e farò di tutto per esserci. Il mio obiettivo è aiutare con gol e assist, è quello che cerco di fare. Devo continuare ogni giorno a dimostrare di avere le capacità per aiutare la Nazionale e farmi aiutare da loro per continuare a crescere».