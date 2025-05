Psg-Inter, Paolo Condò: «Nerazzurri maturi, non temono i francesi. A Monaco conterà il “senso delle finali”. Ed entrambe le squadre sanno che cosa significa...»

Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla finale di Champions League in programma tra PSG-Inter. Tutti i dettagli in merito

Riflettori puntati sulla supersfida di oggi: PSG e Inter si affrontano in un match che promette scintille. Grande attesa per l’incontro tra due colossi del calcio europeo, pronti a darsi battaglia per la vittoria in una serata da non perdere. Paolo Condò, firma del Corriere della Sera, presenta così la finale di Champions League che andrà in scena a Monaco con fischio d’inizio alle ore 21. Ecco l’incipit del suo articolo:

«Rispetto a due anni fa, quando l’Inter planò a Istanbul dallo scivolo di un bel tabellone e nell’approccio alla finale palesò timore reverenziale per il City, siamo proprio in un’altra dimensione. L’Inter si è meritata Monaco attraversando il purgatorio del Bayern e l’inferno del Barcellona, e l’ovvio rispetto per il Paris Saint-Germain non contiene in alcun modo elementi di paura. Del resto sono le esperienze vissute a definirci, agli occhi di chi ci guarda ma anche ai nostri. Nell’amarezza di una sconfitta che il campo dimostrò essere assai meno scontata del previsto, Istanbul ha avuto il pregio di dotare l’Inter di un’autostima che ha prodotto uno scudetto dominato e, adesso, una Champions senza limiti». Il finale dell’articolo fa riferimento a un match alla pari, nel quale conteranno molto certi aspetti: «La scacchiera di Monaco presenta intrecci tattici in quantità. Ma c’è qualcosa che sorvola i singoli duelli, ed è il senso della finali, la reattività nel momento di massima crisi. Il Psg è stato grande a fine girone col City, quando si trovò sotto 2-0 e vinse 4-2. L’Inter, beh… chiedete quanto si è pentito a chi lasciò San Siro dopo il gol di Raphinha»