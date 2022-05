Conferenza stampa Agostini: «Sappiamo che non è facile ma ne usciremo a testa alta»

Conferenza stampa Agostini, il tecnico del Cagliari parla alla vigilia del match contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Il tecnico del Cagliari Alessandro Agostini interviene in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro l’Inter.

LE PAROLE DI MISTER AGOSTINI

Qualcosa di diverso? – «Vediamo. Abbiamo lavorato su alcune cose. Manca un allenamento, vediamo un po’ quella che poi sarà la mia decisione. Lo vedrete domenica».

Aspetto psicologico – «A livello psicologico ho visto un gruppo diverso. I ragazzi hanno consapevolezza, sanno che la situazione non è facile ma la stanno affrontando nella maniera giusta. Dobbiamo andare e mettere tutto quello che abbiamo in campo».

Sensazioni alla vigilia – «Mi passano per la testa tantissime cose. Tra quelle più belle c’è quella di tornare davanti a questi tifosi, i miei tifosi. Da questo punto di vista sarà una cosa straordinaria per me. La situazione è complicata ma noi ci metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione per fare il meglio possibile e per uscirne a testa alta. È l’unica strada, è quello che dobbiamo fare».

L’importanza dei dettagli – «Saranno fondamentali ma quello che sarà più importante fare è pensare il giusto, quello che serve, dare tutto quello che abbiamo nella maniera giusta fino alla fine. Abbiamo tutti con noi, uno stadio pieno con tanti tifosi che sognano questa cosa insieme a noi. Pensiamo a questo, a una partita di sacrificio in cui ci saranno momenti difficili».

Aggressività – «Ho visto anche quella partita dell’Inter. Stiamo valutando alcune soluzioni, ancora non c’è niente di deciso. Dopo l’allenamento di oggi decideremo il da farsi».

