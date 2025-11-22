Conferenza stampa Allegri: «Inter-Milan è una partita meravigliosa per la città. Rabiot? Gioca. Il derby è una partita a sé»

Conferenza stampa Allegri: da Milanello il tecnico livornese introduce la sfida di domani sera a San Siro contro l’Inter

In conferenza stampa da Milanello, Massimiliano Allegri introduce la sfida di domani sera a San Siro contro l’Inter. Ecco un estratto delle sue parole:

SFIDA TRA ALLENATORI NEL DERBY – «Stiamo lì, osserviamo la partita. Inter-Milan è una partita meravigliosa per la città. Ero partito bene nel 2010 poi ne ho persi quattro. Affrontiamo una squadra che è molto forte e che col Napoli è la favorita per lo scudetto. Squadra esperta, con giocatori sia tecnici che fisici. Il derby però è una partita a sé, dovremo fare una partita tecnicamente molto valida e stare più attenti di quanto siamo stati a Parma».

CALENDARIO – «Domani inizia il periodo che ci porterà a marzo, speriamo nelle migliori condizioni di classifica: dopo marzo ci sono i due mesi finali decisivi. In mezzo a questi mesi abbiamo le partite di Coppa Italia e di Supercoppa. Al momento le partite sicure da qui a marzo sono 20, se saremo bravi possono diventare 22: se passiamo in Coppa Italia con la Lazio e la Supercoppa a Riyahd. Dobbiamo lavorare bene come questa settimana, i giocatori sono tornati bene dalle nazionali e abbiamo fatto una buona settimana di lavoro».

VICINI ALL’INTER IN PASSATO E RAPPORTO CON MAROTTA – «Lo sanno tutti, c’è stato l’anno in cui sono tornato alla Juventus che in una notte ho dovuto prendere una decisione: andare alla Juve, andare all’Inter o andare al Real. Con il presidente Marotta ci siamo tolti grandi soddisfazioni, sta facendo un gran lavoro all’Inter. Per vincere le partite bisogna essere pragmatici e concreti».

RABIOT – «Gioca».

PER I BOOKMAKERS E’ FAVORITA L’INTER – «Intanto si parte da 0-0. L’Inter è una squadra forte ma lo siamo anche noi. Le partite vanno tutte giocate, loro hanno tiratori e molto forte dentro l’area ed è quella che concede meno tiri in porta. Quando giochi le grandi partite devi fare attenzione perchè i dettagli fanno la differenza».

MILAN IN DIFFICOLTA’ NELE FASI DI CAOS DELLE GARE – «Nei primi minuti con la Roma abbiamo sbagliato tecnicamente. A Parma è vero, però col Napoli in 10 abbiamo battagliato e non abbiamo perso attenzione. Dobbiamo migliorare le situazioni all’interno della partita nei 95 minuti. Che l’Inter domani voglia vincere è normale, vogliamo farlo anche noi. L’Inter è 5 anni che lotta tutti gli anni per lo scudetto, è la favorita per lo scudetto».

