Conferenza stampa Allegri: «Momento decisivo per la stagione. Vogliamo arrivare tra le prime quattro»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in vista della sfida contro la Sampdoria di domani. Le sue dichiarazioni:

CHE MOMENTO E’ – «Arriva in un momento decisivo della stagione. Mancano ancora due mesi: prima della sosta c’è una settimana intensa, bella. Domani troveremo una squadra che ci aggredirà in uno stadio quasi pieno. Abbiamo bisogno di punti per arrivare tra le prime 4».

KEAN, VLAHOVIC, MORATA – «Devo ancora decidere perché qualcuno ha bisogno di riposare. Stamattina quando segnavo i convocati con i cerchi ho detto: ‘Siamo pronti’. E’ rientrato De Sciglio, anche Alex Sandro, Cuadrado è a posto. Se tutto va bene domenica Chiellini sarà con la squadra, speriamo di averlo mercoledì».

OBIETTIVO TERZO POSTO – «L’obiettivo è entrare tra le prime 4, che sia quarto, terzo. Stiamo lavorando per questo, dobbiamo continuare. Un passetto alla volta, domani abbiamo la Sampdoria in cui dovremo fare una partita pesante per uscire con un risultato positivo».

DYBALA – «Sta meglio, vediamo se anche lui potrà essere a disposizione per la Champions. Stessa cosa Bonucci. Prima pensiamo alla Champions».

