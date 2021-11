Conferenza stampa Allegri: «Dybala vuole esserci. Lazio e Juve si dividono da anni i trofei»

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio

LAZIO JUVE – «I dati dicono che Lazio e Juventus negli ultimi dieci anni si son divise i trofei, a parte una volta il Milan la Supercoppa e il Napoli. È la ripresa dopo la sosta, dobbiamo riabituarci a giocare perché avremo tante partite fino a dicembre. Ho visto solo gli europei, i sudamericani sono arrivati in ritardo dalle Nazionali. Non so neanche chi verrà a Roma, la formazione. Quando li proverò vedrò oggi».

DYBALA – «Ieri non ha fatto niente, oggi proverà a fare allenamento. La voglia di Paulo è quella di essere a disposizione, ma abbiamo tante partite e il polpaccio, pur non avendo niente a livello strumentale, può essere pericoloso».

LAZIO IN CASA – «Dobbiamo fare una partita di calcio: bravi quando abbiamo la palla perché loro hanno un’ottima organizzazione. Sarri sta dando una sua impronta, ha giocatori tecnici come Milinkovic-Savic, Pedro, Luis Alberto. La difesa si è data una sistemata. Dobbiamo fare una bella partita tecnicamente ma anche senza palla».

