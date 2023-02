Conferenza stampa Allegri: «L’obiettivo è giocare per 90′. Chiesa? Senza di lui non possiamo giocare col tridente»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Nantes

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Nantes. Le sue dichiarazioni:

CHIESA – «Purtroppo non è a disposizione ma quando stai fermo dieci mesi sai che ci possono essere degli acciacchi che ti possono condizionare».

PARTITA DI PAREDES E DI MARIA – «Non dipende solo da loro due. Tutta la squadra deve giocare una partita giusta dal punto di vista tecnico e dell’approccio. Non dovremo concedere quel che abbiamo concesso all’andata».

MODO DIVERSO DI GIOCARE IN EUROPA – «No, giovedì scorso abbiamo fatto una buona partita, subendo gol solamente in una delle due occasioni concesse. Loro sono bravi in contropiede».

PIU’ SERIO O CONCENTRATO – «Non sono serio, stavo ascoltando. Ho i fari puntati e sembra un interrogatorio di primo grado, devo scansare le luci. Siamo sereni, affrontiamo la gara come deve essere anche se non sarà facile. Dobbiamo prepararci per giocare per 90′, speriamo bastino, è l’obiettivo nostro».

