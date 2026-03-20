Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Milan Torino: «Gimenez convocato, il futuro di Modric dipende da lui. Ecco cos’è successo con Leao»

Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Milan Torino: le dichiarazioni verso il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni.

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IL GESTO DI MODRIC «Luka ha sempre dimostrato chi è sul campo e non solo, anche a livello umano e personale. Vedere un uomo di 40 anni con una passione e un amore per quello che fa è incredibile, questo crea entusiasmo e porta positività all’ambiente».

L’UMORE? «Siamo in un momento della stagione in cui contano molto i punti. L’unica cosa che bisogna fare è rimanere sereni, domani abbiamo una partita importante e difficile, perché il Torino con D’Aversa sta facendo buoni risultati. Lasciamo perdere quello che è successo, sono cose che possono succedere».

GIMENEZ «Sta bene, sarà convocato».

LOTTA SCUDETTO CHIUSA? «Normale che la sconfitta con la Lazio, come ho detto dopo la partita l’Inter pensava di aver perso 2 punti e ne hanno guadagnato 1. Loro hanno il destino nelle mani per lo Scudetto, noi per la Champions. Poi quando la matematica dirà che l’Inter ha vinto lo Scudetto e noi saremo in Champions League allora diremo che non potremo più vincerlo».

PULISIC E LEAO «Mancano due mesi alla fine che sono determinanti, speriamo di far bene. Pulisic domenica ha fatto una buona prestazione dal punto di vista fisico, gli è mancata precisione. Leao ha fatto 9 gol in campionato e ha la possibilità di andare in doppia cifra. Senza dimenticare che abbiamo Nkunku, Fullkrug e ora anche Gimenez. Per giocare serve che si danno una sveglia, tutti».

MODRIC RESTERA’? «Non ho parlato con Luka, ci parla società e direttore, dipende da lui, lasciamolo tranquillo e lasciamolo divertire».

RABBIA DI LEAO ALL’USCITA «Chi ha la palla deve vedere quello smarcato, se non lo vede non gliel’ha può dare. Non gliel’ha data perché non l’ha visto (ride n.d.r). La differenza nel calcio è la scelta dell’ultimo passaggio. A Leao ho detto, non t’ha visto se no te la dava».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ALLEGRI