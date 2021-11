Conferenza stampa Conte: «C’è tanto lavoro da fare. Sforzo importante del Tottenham per avermi»

Il neo allenatore del Tottenham Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa

Antonio Conte, neo allenatore del Tottenham, si è presentato in conferenza stampa al mondo Spurs.

LAVORO – «Dobbiamo lavorare duramente per provare a fare meglio e migliorare in molti aspetti. Non solo dal punto di vista tattico, ma anche fisico. E abbiamo bisogno di tempo per riuscirci».

KANE – «Kane è un giocatore importante, per il Tottenham e per la Nazionale. È un ottimo calciatore, senza dubbio dobbiamo lavorare con tutti come con tutti i giocatori. In questi primi giorni ho notato questo, che bisogno lavorare molto. Con ogni singolo giocatore, non solo con Kane. Se vogliamo fare qualcosa di importante, dobbiamo restare uniti e concentrati».

CONTRATTO – «Il mio contratto non è un problema, 18 mesi sono quelli che abbiamo deciso insieme al club, per fare verifiche, sia per il club che per me. Penso che la cosa migliore sia lavorare tutti insieme, poi capiremo se potrò restare più a lungo. Ci spero perché questa è una bella società, il centro sportivo è fantastico. Sappiamo e so che dobbiamo essere pazienti, sono il primo a dover avere pazienza, soprattutto all’inizio della stagione si lavora con più calma, a stagione iniziata è più difficile ma a me va bene, spero di trovare le giuste condizioni».