Conferenza stampa Ballardini: «Juve? Nelle difficoltà diamo il meglio»

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus: le sue parole

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juve.

FINALE DI CAMPIONATO – «Abbiamo sempre pensato partita per partita, ci vuole tanta corsa domani, tanta attenzione e intensità contro una grande squadra. Dobbiamo essere uniti e determinati. Nelle difficoltà diamo il meglio, quello che abbiamo fatto ha un grande valore ma conta quello che faremo da qui in avanti».

JUVE – «In Coppa Italia abbiamo capito di avere a disposizione tanti calciatori capaci, quella fu una conferma. Le qualità dei calciatori in rosa sono evidenti. Domani sarà una partita totalmente diverse, abbiamo motivazioni altissime, entrambe le squadre, dobbiamo correre tanto per essere competitivi. Loro hanno obiettivi come noi, vengono da una bella partita contro il Napoli con un grande risultato».

LA GARA DI DOMANI – «Ci tengono a raggiungere i loro obiettivi, anche noi siamo ben concentrati su quello che dobbiamo fare. Sarà una partita bella ed equilibrata. Impegno stancante? Hanno una rosa straordinaria, sono abituati a giocare ogni tre giorni, credo che gli abbia dato stimoli e non che gli abbia tolto energie. Affronteremo una squadra in grande salute».

DESTRO SCAMACCA – «Non sappiamo se giocheranno loro due, abbiamo diversi attaccanti bravi e capaci, che hanno caratteristiche diverse. Siamo felici per quello che stanno facendo, chiunque gioca fa bene. Abbiamo la fortuna di avere tanti ragazzi capaci».