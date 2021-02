Silvio Berlusconi, presidente del Monza, parla del momento della squadra e consiglia Brocchi su alcuni aspetti. Ecco le sue parole

Silvio Berlusconi, intervenuto in conferenza stampa dallo stadio di Monza, delinea il momento della squadra di Brocchi.

«Bisogna che il Monza abbia una capacità di mettersi in campo con una sistemazione diversa rispetto a quella dell’ultima partita, Balotelli deve essere servito di più. Dobbiamo essere più coperti in difesa e aprirci a fiondate in avanti. Rigore sbagliato? Devo parlare con Boateng. Brocchi gode della nostra totale fiducia, il Monza può raggiungere l’obiettivo che è quello della Serie A, con la presidenza siamo partiti dalla C, al momento siamo secondi».