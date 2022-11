Conferenza stampa Bocchetti: «La squadra non è scarsa, stiamo dando il massimo»

Conferenza stampa Bocchetti, il tecnico del Verona ha parlato in vista del prossimo match contro il Monza

Salvatore Bocchetti, allenatore del Verona, ha parlato in vista della sfida al Monza.

MONZA – «Per noi sarà una partita fondamentale. Giochiamo contro una squadra che condivide il nostro obiettivo, siamo preparati alla grande dopo esserci allenati forte. Non vediamo l’ora di portare finalmente punti a casa».

INFORTUNATI – «Lazovic e Ilic hanno avuto infortuni più seri rispetto rispetto a quanto accaduto a Vedri. Forse riusciamo a recuperare Lazovic, ma sarà importante vedere nella rifinitura».

PROBLEMI – «La squadra non la definirei scarsa, ha avuto difficoltà anche per il cambio in panchina. Quando si cambia molto in attacco rispetto all’anno precedente è sempre dura rimpiazzare chi c’era prima. Stiamo dando il massimo per uscire da questa situazione».