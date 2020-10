Conferenza stampa Chiellini: «È importante continuare ad amalgamarci e vincere»

Conferenza stampa Chiellini: le parole del difensore bianconero alla vigilia della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev

Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Le sue parole.

DIFESA – «Sono cambiati i giocatori e gli anni, alla fine ognuno ha le sue caratteristiche. Dobbiamo cercare di migliorare ma non vedo grandi differenze rispetto ai giocatori che si sono stati in passato».

JUVE IN COSTRUZIONE – «Dare un tempo è difficile non abbiamo avuto modo di lavorare tutti insieme. L’importante è continuare ad amalgamarci con i nuovi arrivati e vincere. E’ impossibile dirlo adesso, già domani sera sarà importantissimo. Nel frattempo, dobbiamo fare risultato».

NOVITA’ – «Ogni stagione si parte per provare a vincere. Non so se siamo nella lista dei primi favoriti, sono cose che fate voi, a noi interessano relativamente. Siamo consapevoli dei cambiamenti, erano necessari dopo un po’ di tempo. L’importante è migliorare, crescere e fare risultati. E’ una cosa che dobbiamo metterci in testa».