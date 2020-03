Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha presentato la gara di domani contro la Juventus: ecco le sue parole – VIDEO

Antonio Conte ha presentato la sfida di domani contro la Juventus ai microfoni di Inter TV: ecco le sue parole.

STATO DI FORMA – «La squadra arriva sicuramente nella giusta maniera nonostante le difficoltà, perché cambiare programmi e non giocare partite non è stato semplice. Bisogna essere bravi in queste situazione e dobbiamo adeguarci in maniera veloce, e cercare di lavorare dura e fare del meglio»

PORTE CHIUSE – «Immaginarlo diventa difficile perché è inevitabile che il pubblico è importante quando si gioca a calcio. Gli stadi importanti e le partite così belle sono fondamentali. Bisogna fare grande attenzione, dobbiamo adeguarci».

JUVE INTER – «Per noi è importante alzare l’asticella, noi lo possiamo fare solo attraverso il lavoro. Va dato merito di averla alzato e soprattutto che queste partite hanno un significato di classifica».