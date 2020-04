Conferenza stampa Conte: «Tasse sospese per aprile e maggio»

Conferenza stampa Conte: l’intervento del Presidente del Consiglio italiano in diretta dopo il Consiglio dei Ministri

Giuseppe Conte parlerà all’Italia nel corso di una diretta a reti unificate per annunciare le novità emerse da Palazzo Chigi, a seguito del Consiglio dei Ministri. Ecco le parole del Presidente in conferenza stampa.

«Abbiamo avuto un Cdm che ha ripreso i lavori. Vi annuncio un decreto appena approvato. Liquidità per 400 miliardi di euro per le imprese, siano esse piccole o grandi. 200 miliardi per il mercato interno e 200 per il mercato dell’export. Non ricordo un intervento così poderoso per le imprese. Saranno prestiti ma con la garanzia dello Stato che arriveranno in modo celere e sicuro.

Abbiamo varato importanti sospensioni delle tasse per il mese di aprile e di maggio. Abbiamo adottato uno strumento efficace per tutelare le imprese, imponendo anche nuovi obblighi di trasparenza finanziaria».

«Abbiamo dotato il Paese di uno strumento efficace per tutelare le imprese. Abbiamo approvato un decreto per la scuola. Io quello che posso dire è che confermo che mi sono confrontato con Leader europei che ci trasmettono solidarietà. Tutti esprimono l’ammirazione per il nostro Paese, è uno scambio continuo di informazioni. Agli italiani voglio dire: state dando un contributo fondamentale, presto raccoglieremo i frutti di questo nuovo sacrificio».