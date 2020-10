Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa: ecco le dichiarazioni del tecnico

LA GARA – «E’ giusto che guardiamo in casa nostra. Stiamo cercando di gestire la situazione facendo recuperare i giocatori e preparando le gare, anche perché sono tutte diverse tra loro e quindi dobbiamo unire le due cose, dando un buon recupero psicofisico ai calciatori. La maggior parte stanno giocando sempre».

PREOCCUPAZIONI – «Non sono preoccupato, assolutamente. La strada intrapresa è quella giusta, rende felici me e i calciatori, così come il club. Stiamo giocando bene, raccogliendo meno di quanto stiamo creando. Spesso siamp penalizzati da nostri errori. Sono felice per quello che stanno facendo i miei calciatori».