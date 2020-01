Conferenza stampa Corini: «Milan in salute, Ibra incontenibile»

Conferenza stampa Corini, ecco le parole dell’allenatore del Brescia per presentare la gara di domani contro il Milan

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Milan. Ecco il pensiero del tecnico:

MOMENTO – «La squadra ha dimostrato la cattiveria giusta anche domenica, purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Affrontiamo una squadra in salute, ha trovato un gran calciatore. Dobbiamo continuare il nostro percorso per cercare di fare risultato».

IBRA – «Ha dimostrato il suo valore straordinario. Su un paio di situazioni di gioco abbiamo lavorato per trarne vantaggio. Siccome è un giocatore di livello può essere incontenibile».

NUOVI – «Bjarnason è un’opzione e lo avete già visto in campo. Su Skrabb ci stiamo lavorando, è da tanto che non gioca una partita ufficiale».

MERCATO – «Penso che dà questo punto di vista ci sia chiarezza con il presidente. La concentrazione è sulla partita, se riusciremo a prendere giocatori che miglioreranno la rosa andrà bene così».