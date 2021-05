Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: ecco le dichiarazioni del tecnico del Crotone

ROMA – «Queste gare si caricano in serenità, c’è un pizzico di delusione perché il nostro destino già lo conosciamo, ma poi ti ritrovi a giocare contro squadre importanti e in uno stadio di assoluto blasone, quindi il resto verrà tutto da solo. Mi interessa che vada in campo un Crotone con testa e voglia giusta».

MOURINHO – «Credo che sia un bene per tutto il nostro calcio, una persona che sa catturare benissimo su di se tanta attenzione, una persona non banale, che suscita comunque sia sempre tanta curiosità, tanta attenzione. Sono curioso e felice che ritorni a far parte del nostro campionato, poichè mancano persone con la sua caratura».