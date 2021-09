Conferenza stampa D’Aversa: «Napoli? Sembra non avere punti deboli»

Roberto D’Aversa, allenatore blucerchiato, ha parlato alla vigilia di Sampdoria Napoli: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Vigilia di campionato per la Sampdoria che, domani, affronterà il Napoli. In conferenza stampa ha parlato Roberto D’Aversa, tecnico dei blucerchiati. Le sue dichiarazioni.

NAPOLI – «Mister Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Hanno la miglior difesa e sono la squadra che ha tirato di più in porta in questo avvio di campionato. Hanno la miglior difesa. Parlano di sacrificio, spirito di gruppo. Vista così, sembrerebbe una squadra senza punti deboli ma noi dovremo essere bravi a scoprire qualche lacuna nella loro organizzazione di gioco, limitando gli errori e portando in campo intensità e determinazione».