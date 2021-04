Conferenza stampa D’Aversa: «Chi vince domani ha un vantaggio»

Conferenza stampa D’Aversa: le parole del tecnico dei ducali alla vigilai del match in programma domani tra Cagliari e Parma

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, parla in conferenza stampa alla viglia del match in programma domani pomeriggio alla Sardegna Arena tra Cagliari e Parma. Ecco le sue parole:

STATO D’ANIMO – «Per quanto possa essere importante il mio stato d’animo, in momenti di difficoltà li abbiamo passati anche in passato, con esiti sempre positivi. Un allenatore vive i momenti nella stessa maniera, fa autocritica sempre, e sotto quel punto di vista c’è dispiacere nel non aver sfruttato al massimo quanto fatto in campo e corretto gli errori che hanno influito sulla classifica».

OBIETTIVI – «Non posso parlare degli obiettivi degli altri. A detta del presidente hanno migliorato la squadra, ma il punto comune può essere che non si è dato continuità all’anno precedente. Sulla carta sono molto forti, questo dimostra quanto è complicata la A. Noi però ragioniamo su di noi, sapendo che partita andiamo ad affrontare. Domani giochiamo contro una regione, contro un popolo. Sappiamo le motivazioni, domani è la partita».

SCONTRO FONDAMENTALE – «Chi uscirà vincitore avrò un cammino che potrà essere diverso. Chi vince ha un vantaggio, ma se una perde e poi ne vince tre di fila si tira fuori lo stesso. Dobbiamo andarci in maniera determinata, per uscire noi vincitori dallo scontro».

