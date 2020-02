Genoa, Nicola: «Quando giochi contro l’Atalanta devi avere consapevolezza»

Genoa, Davide Nicola commenta il bel pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta: ecco le parole dell’allenatore dei rossoblu

Davide Nicola può dirsi soddisfatto della prestazione del suo Genoa contro l’Atalanta. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

NICOLA – «Sapevamo le difficoltà e le potenzialità di questa squadra, quando vieni a giocare qua devi avere la consapevolezza di quello che vuoi fare. Criscito? Ci siamo parlati molto prima e sa benissimo cosa penso di lui, poi a volte si parla troppo e bisognerebbe chiedere soltanto ai diretti interessati. Masiello? Non era facile giocare da ex, dopo pochi giorni, e mantenere questa concentrazione. Deve essere soddisfatto sia lui, che noi per aver portato qui un giocatore che ci può dare una grossa mano».