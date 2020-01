Conferenza stampa De Zerbi: «A Genova siamo stati trattati male»

Conferenza stampa De Zerbi: le parole del tecnico del Sassuolo al termine della sfida del Ferraris contro la Sampdoria

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida del Ferraris contro la Sampdoria: «L’episodio dell’espulsione è stato determinante, ma sono felice della prestazione della squadra. In undici contro undici il risultato sarebbe diverso, magari avremmo perso. Però avrei preferito giocare al completo questa partita».

«Le immagini parlano chiaro, qui a Genova contro il Genoa eravamo già stati trattati male. Mi ero espresso, ora non intendo farlo. Mi è piaciuta la voglia con cui i ragazzi hanno cercato la vittoria. Abbiamo avuto coraggio e spirito di sacrificio. Ogni tanto capita di spegnere la luce perché manchiamo di esperienza», ha concluso il tecnico del Sassuolo.