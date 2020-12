Conferenza stampa De Zerbi: «Possiamo fare risultato a Roma»

Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia di Roma-Sassuolo

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dell’Olimpico contro la Roma.

MOMENTO NON BRILLANTE – «Non siamo in un momento brillantissimo e lo dicevo anche prima della sconfitta contro l’Inter, questo però non vuol dire che non possiamo fare risultato a Roma. Dobbiamo stringere i denti, cercando di prendere il più possibile, senza cambiare l’identità anche se non è un momento di forma strepitosa. Abbiamo dei giocatori importanti fuori infortunati, non li menziono mai per non prendere scuse ma è un dato di fatto».

ROMA – «La Roma è una grande squadra, come l’Inter, ma in questo campionato devi giocarti tutte le partite. Noi abbiamo perso punti in casa con squadre che stanno sotto di noi in classifica e magari contro il Napoli che è più forte di noi abbiamo vinto. Il campionato è ancora molto equilibrato. Con la Roma non è una partita con le altre ma non vuol dire che non possiamo fare risultato. Non voglio entrare nei discorsi di altre squadre, credo che la sconfitta di Napoli sia stata un’incidente di percorso come è capitato a tutte tranne al Milan. La Roma comunque rimane una squadra forte con giocatori forte e una forte identità, è da prendere come una grande squadra perché lo è a tutti gli effetti».