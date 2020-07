Conferenza stampa Di Biagio: «Non dobbiamo soffermarci sulla classifica»

Conferenza stampa Di Biagio: le parole dell’allenatore della SPAL in vista del match contro l’Udinese di domani

Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera contro l’Udinese. Queste le parole del tecnico della SPAL riportate da TMW.

MOTIVI PER CREDERE ALLA SALVEZZA – «Ce ne sono tanti. Dobbiamo cercare e pensare a vincere una partita per poi ripartire. Non dobbiamo soffermarci sulla classifica perché sennò sarebbe difficile. Dispiace perché in allenamento vedo i ragazzi vivi e presenti e poi divento amareggiato per quello che succede in campo. Dobbiamo essere critici. Io per primo devo dare qualcosa in più e poi anche i calciatori, che devono capire che hanno responsabilità importanti. Si può perdere ma non regalando tutti i gol. Non mi aspettavo tutto questo perché continuo a pensare che si possa fare bene e si possa centrare una salvezza miracolosa».

DI FRANCESCO E RECA – «Federico lo convochiamo ma dirvi oggi che potrà partire dall’inizio è prematuro. Non penso ce la faccia. Anche per Reca il discorso è molto simile. Nonostante stiano bene entrambi, difficilmente li vedremo nell’undici iniziale. Oggi li proviamo e vediamo quali sensazioni avrò dalla seduta».

DIRIGENZA – «Sento la stessa vicinanza di un mese fa. Ma questo non mi cambia. Normale che si aspettano qualcosa in più. Ne sono consapevole e darò battaglia fino alla fine. Con lo staff non dormiamo alla notte per trovare soluzioni. Può succedere di tutto, nonostante la situazione sia complicata. Dobbiamo essere più attenti. Potremo avere punti in più».

SCONFITTA CONTRO IL GENOA – «C’è tanta delusione perché nessuno si aspettava quello che è successo. Ora dobbiamo cercare di convincerci che niente è perduto e che bisogna giocare in un certo modo. Tanto passerà dalla nostra rabbia interiore. Io continuo però a vedere i ragazzi presenti».