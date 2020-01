Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma per presentare il derby contro la Lazio

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha presentato il derby in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

TIFOSI – «Bellissimo per noi vedere questo appoggio dei nostri tifosi romanisti. Sono molto contento di vedere questo sostegno. E’ importantissimo per noi. In tutti i momenti i nostri tifosi ci hanno sostenuto in maniera importante».

CONDIZIONE – «Abbiamo Perotti e Pastore, che non potranno iniziare la partita ma sarà in panchina. E’ una buona notizia per noi. Per il resto la squadra sta bene, è fiduciosa e motivata. Abbiamo le condizioni per fare una buona partita domani».

DIAWARA – «Sono ottimista. I prossimi giorni saranno importanti. Non abbiamo bisogno di fare l’operazione adesso, dobbiamo vedere più avanti. Sta migliorando e credo che non servirà l’intervento».

DERBY – «Io credo che chi gioca meglio ha più possibilità di vincere. Se speriamo nella fortuna, la possibilità di perdere è alta. Una squadra che domina la partita, con iniziativa e coraggio, è sempre più vicina a vincere».

LAZIO – «Nella classifica è più forte di noi, perché sono al terzo posto e noi al quarto. Se siamo più forti dovremo dimostrarlo domani».