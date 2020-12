Conferenza stampa Fonseca: «Smalling e Veretout non sono pronti»

Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Roma-Sassuolo

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo.

SMALLING E VERETOUT – «Entrambi non sono pronti per la partita. Smalling si è allenato con la squadra, sta meglio ma aspettiamo. Veretout ho deciso di non rischiarlo. Chris ha questo problema al ginocchio, oggi ha iniziato ad allenarsi. Tornerà a breve».

SASSUOLO – «Roma e Sassuolo sono due squadre offensive. Mi piace come giocano loro, è una squadra che ha vinto tutte le partite esterne. Offensivamente è molto forte, mi aspetto una partita aperta, con due squadre che vogliono avere la palla. Sarà una gara difficile, contro un avversario che sta molto bene».