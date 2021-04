Conferenza stampa Fonseca: «Il mio futuro? La Roma è più importante»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Bologna: ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso

DIFFERENZA EUROPA LEAGUE SERIE A – «Sono due competizioni diverse. Come ho detto prima dell’Ajax, siamo sempre stati tra i primi quattro in classifica e dobbiamo dire che ci sono venuti a mancare giocatori importanti e abbiamo perso i primi posti. Il campionato è una competizione lunga, con molte partite, in Europa ci sono match a eliminazione diretta. Questa è la verità, in una competizione lunga si può sbagliare di più e se mancano giocatori è difficile».

BOLOGNA – «I giocatori sanno che la prossima partita è sempre la più importante. Devono capire che vincere col Bologna è importantissimo».

FUTURO – «Il mio futuro non è importante, penso solo al presente. La cosa più imortante è la Roma».

RIENTRI – «Sarà difficile avere Smalling per l’Ajax. Mkhitaryan si è allenato solo oggi con la squadra, domani non ci sarà dall’inizio. Per Veretout vediamo domani».