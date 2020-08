Conferenza stampa Gasperini: «Giocheremo anche per Bergamo. Condizione mentale ideale»

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della partita di Champions League Atalanta-Psg

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Psg.

PER BERGAMO – «Sappiamo benissimo l’attesa che c’è intorno a questa partita. Per la passione, l’amore che tutta la provincia di Bergamo ha nei confronti dell’Atalanta. Poi quest’anno c’è una motivazione in più, dettata da tutto ciò che è successo. Ci portiamo dietro tutti i sentimenti dei nostri tifosi. Dobbiamo rappresentare nel modo migliore quello che è il territorio e la capacità di ripartire».

CONDIZIONE – «Arriviamo nella condizione mentale migliore. Abbiamo fatto una serie di partite molto buone, con dei risultati che ci hanno garantito l’accesso anche alla prossima Champions. Questa è una partita di grandissimo prestigio. Mi sono preoccupato essenzialmente di lavorare sulla mia squadra, sull’avversario che andremo ad affrontare e di ridurre al campo quella che sarà la partita di domani».

PARTITA SECCA – «È una partita secca, una qualificazione in un’unica gara. Tanti dicono che può essere un vantaggio, ma per quella che è la nostra storia avrei preferito giocarla in due partite. Storicamente abbiamo sempre fatto meglio nella seconda partita. Dovremo essere molto bravi sin da subito».

FERMARE NEYMAR – «Neymar è uno dei calciatori più forti al mondo. Questo è un problema per tutte le squadre. Il modo migliore per difendere è quello di giocare bene anche noi, mettendo in condizione anche lui di difendere. Cercheremo di farlo con la nostra organizzazione».

STIPENDI A CONFRONTO – «Non faccio discorsi di classifica di stipendi. Ci sono risorse illimitate, che non erediti. Quelle economiche hanno chiaramente un peso molto forte. Poi quando arrivano queste competizione, come Atalanta dobbiamo guardare quelle che abbiamo a disposizione che sono tante e forti».