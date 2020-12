Conferenza stampa Gasperini: «La squadra è concentrata sul campo»

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Bologna-Atalanta

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della trasferta contro il Bologna.

SQUADRA CONCENTRATA – «I ragazzi sono concentrati su quello che dobbiamo fare in campo, poi fuori ci sono delle eccezioni che possono togliere l’attenzione su quello che abbiamo fatto. I giocatori spostano l’attenzione su ciò che dobbiamo fare in gara, abbiamo avuto risultati notevoli negli ultimi dieci giorni».

GOSENS – «Non credo sia sottovalutato, gioca anche in Nazionale. Già questo è un biglietto da visita per ciò che sta facendo in campionato, per i gol che realizza. Molto spesso l’attenzione viene rivolta a chi fa gol, ma nel suo ruolo è uno dei migliori».

BOLOGNA – «Unica sconfitta contro di loro l’anno scorso? È un dato statistico, è stata una partita particolare, dove avevamo avuto delle occasioni. Il Bologna è una squadra pericolosa, soprattutto in attacco. Ci vorrà attenzione, ma arriviamo da una serie di risultati che vogliamo portare avanti».

ILICIC – «L’ho visto molto bene contro la Roma. Non sempre hai la risposta, magari fosse sempre così. L’importante è che lui sia dentro la squadra, poi demoralizzarsi per una giocata non riuscita. È sempre stato così».